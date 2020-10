Jennifer López y Alex Rodríguez apoyan oficialmente a Joe Biden en vídeo

Nueva York, 16 oct (EFE News).- Las estrellas latinas Jennifer López y el exjugador de Grandes Ligas Alex Rodríguez no solo están unidos por el amor sino en su apoyo al candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, quien se enfrenta al presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

US actress and cast member Jennifer Lopez (L) and husband Alex Rodriguez (R). EFE/EPA/WARREN TODA/File