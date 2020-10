Wells Fargo despide a 100 empleados por defraudar en ayudas a la COVID-19

Nueva York, 15 oct (EFE News).- El grupo bancario Wells Fargo ha despedido a más de 100 empleados por pedir fraudulentamente fondos de ayuda por la COVID-19 de un programa federal destinado a pequeñas empresas, según publicó este jueves The Wall Street Journal en su edición impresa.

A woman walks past a Wells Fargo branch in New York, New York, USA. EFE/EPA/Justin Lane/File