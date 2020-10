El hijo menor de Trump dio positivo por coronavirus, revela la primera dama

Washington, 14 oct (EFE News).- Barron, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo en coronavirus después de que sus padres contrajeran la enfermedad, pero no experimentó síntomas y desde entonces ha dado negativo, reveló este miércoles la primera dama, Melania Trump.

First Lady Melania Trump (C-R) and her son Baron (C-L). EFE/EPA/Erin Scott / POOL/File