El "influencer" Paco de Miguel llega a la TV y dice nunca soñó con ser famoso

México, 14 oct (EFE News).- El "influencer" mexicano Paco de Miguel suma casi 4 millones de seguidores en sus redes sociales y el joven, famoso por sus imitaciones a personajes cotidianos como los profesores de escuela, asegura que nunca quiso ser maestro ni estar en televisión.

Pero ambas cosas las ha cumplido de maneras diferentes y un poco irónicas, su éxito en redes sociales lo llevó a debutar en una programa de televisión por cable y ahora, además de estar nominado a algunos premios, es considerado uno de los comediantes del momento.

De Miguel se define a si mismo como una persona "sumamente extrovertida". Estudió la carrera de Comunicación pero las oportunidades que se presentaron a raíz de este despegue le hicieron replantearse sus deseos y prefirió aprovechar el momento y abandonó sus estudios.

Aunque para muchos la pandemia ocasionada por el coronavirus trajo muchas desgracias, para otros fue una oportunidad de crecer sus proyectos y ayudar a la causa aunque fuera por medio de la risa.

Así sucedió con el comediante Paco de Miguel, quien despegó su proyecto de comedia tras varios años de trabajo en redes.

"Claramente no son tiempos fáciles, yo también estoy cansado, pero los videos para mí son una distracción, llegaron ciertas oportunidades y a mí me encanta que la gente se pueda distraer un poquito, reírse y olvidarse de la situación que estamos viviendo", asegura este miércoles a Efe el cómico.

El sonido de las llaves y las prohibiciones de la coordinadora Lety Mondragón, los problemas de la niña fresa Meli Cervantes, los chismes de la vendedora de tiendas departamentales y la mamá regañona, son algunos de los personajes icónicos con los que de Miguel ha marcado los tiempos de confinamiento.

Ahora, el "influencer" vive un éxito insuperable al ser parte del programa de televisión "Hoy no se sale MX", estar nominado a los premios Kids Choice Awards México 2020, y al formar parte de eventos exclusivos de la ciudad.

Su más reciente proyecto está por estrenarse y se trata de una colaboración con Ricardo O'Farrill en "Comedy Central presenta" con el espectáculo "Mil maneras de reír", que se transmitirá por Comedy Central el 25 de octubre y que continuará transmisiones con otros comediantes todos los domingos.

COMEDIA AMIGABLE

De Miguel cuenta que todo su trabajo "le sale del corazón", y aunque en presentaciones como la que tendrá junto a O'Farrill utilizará una especie de guión, gran parte de su trabajo está basado en la improvisación.

"Para Comedy Central había algún tipo de escaleta para no irme a reír nada más, pero para videos de Instagram es completamente improvisación, no planeo, no escribo, a veces grabo la idea y lo hago", confiesa.

Sus videos están basados en experiencias propias de las múltiples escuelas a las que acudió y asegura que desde que era pequeño imitaba a los maestros.

Ahora son sus exmaestros quienes le escriben emocionados por el éxito que ha tenido y se reconocen en sus personajes.

"Imitaba a los profes desde hace mucho tiempo, ahora de repente me mandan mensajes y me dicen que cómo me acuerdo de esas cosas, lo toman súper bien y me encanta su reacción".

De sus personajes, Lety Mondragón es su favorita. "Me encanta, lo disfruto, lo amo, me encanta interpretarlo es la más increíble", dice. Y según detalla, es la que más ha evolucionado pues de ser una coordinadora "tranquila" se ha convertido en una mujer más glamurosa y exagerada.

De Miguel también ha innovado en la forma en la que interactúa con sus seguidores.

Recientemente, la coordinadora Lety Mondragón se coló en clases verdaderas a estudiantes, cuando el "influencer" aprovechó que las escuelas trabajaban a distancia para pedirles ser parte de sus clases en línea.

"Me llevé la sorpresa de que la mayoría de las personas que me contactaron eran profesores y me decían 'Miss Lety tienes autorización de entrar'. Pasábamos un momento muy divertido y me daban permiso de bajar puntos", comenta entre risas.

Ahora prepara una segunda edición de esta dinámica que el llama "Miss Lety entra a tu clase" debido al éxito que tuvo.

Sobre las críticas y reajuste que ha vivido el ámbito de la comedia en torno a lo que se debe o no se debe de hacer, Paco asegura que nunca ha buscado ofender a nadie y que está seguro de que su humor no afecta a nadie.

"Creo que siempre debe de haber una línea que no se debe de sobrepasar, hay temas que no es necesario tocarlos con comedia, yo considero que lo que hago no es ninguna falta de respeto a nadie. Yo solo hago una situación de lo que yo viví", asegura.