Biden lleva la delantera, pero la suerte no está echada en Florida

Biden lanza su primer anuncio en español en Texas, bastión republicano

Washington, 13 oct (EFE News).- La campaña del candidato presidencial demócrata Joe Bien lanzó este martes su primer anuncio en español en el estado de Texas, bastión republicano que se decantó por el presidente, Donald Trump, en las elecciones de 2016 y donde este año los sondeos muestran una carrera más ajustada.

El anuncio se titula “Somos Alguien” (We Are Somebody) y en él aparecen imágenes de Trump durante un mitin electoral en el que afirmó que el coronavirus “afecta a los ancianos, no afecta prácticamente a nadie, es una cosa increíble”.

En el video, la campaña recuerda que la pandemia se ha cobrado la vida de más de 200.000 estadounidenses.

Casi un cuarto de ellos (42.000) son latinos, lo que muestra el desproporcionado impacto de la pandemia en este grupo demográfico, que representa el 18 % de la población del país.

En el anuncio, una voz dice que es “increíble” que Trump considere que esas “vidas no son nadie” y concluye diciendo: “somos abuelos, abuelas, tíos, familias enteras, somos alguien y lo demostraremos”.

Durante la década de los 60 del siglo pasado, coincidiendo con el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, el Partido Republicano comenzó a ganar fuerza en Texas y ha logrado perpetuar su poderío durante décadas.

El último candidato demócrata en ganar en Texas fue el expresidente Jimmy Carter, quien se llevó el estado en 1976.

Sin embargo, este año, las encuestas han mostrado en ocasiones a Biden por encima de Trump, aunque actualmente el 49,2 % de los texanos apoyan al mandatario y el 44,8% a su rival, de acuerdo a la web Real Clear Politics, que confecciona un promedio de los principales sondeos.

Además de Texas, la campaña de Biden lanzó este martes anuncios en otros dos estados clave para el voto hispano: Arizona, tradicionalmente republicano y donde desde 1948 solo ha ganado un demócrata, Bill Clinton, en 1996; y Florida, estado visagra que respaldó a Trump en 2016.

El anuncio que se emitirá en Florida y Arizona se llama “Somos Todos” (We Are Everyone) muestra los paralelismos entre la población latina y Biden y, especialmente, hace referencia a los valores que ambos comparten: familia, trabajo duro y fe.

Otro anuncio, titulado “Nuestro Destino” (Our Destiny), se emitirá en televisiones de Orlando y Tampa (Florida) para destacar la resiliencia de los puertorriqueños, especialmente después del devastador paso en 2017 del huracán María, que obligó a muchos de los habitantes de la isla a trasladarse a Florida.

Unos 32 millones de hispanos están habilitados para votar en las elecciones de noviembre, y los demócratas se han fijado la meta de entusiasmar a por lo menos 14 millones para que concurran a votar.