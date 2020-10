Latino, nativa y otros sintecho presentan demanda contra desalojos en Denver

Denver (CO), 5 oct (EFE News).- Un hombre hispano, una mujer nativa americana y otras ocho personas en situación de calle presentaron este lunes una demanda judicial en una corte federal contra policías y autoridades de Denver y el Gobierno de Colorado por incumplimiento de leyes que protegen a los desamparados y a sus pertenencias.

La demanda (un documento de 112 páginas con 82 páginas adicionales de evidencias) sostiene que la municipalidad de Denver y el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado (CDPHE), al ordenar operativos de desalojo de desamparados durante los últimos tres meses, contradicen el fallo del juez federal William Martínez, quien en septiembre de 2019 declaró inconstitucionales a esos operativos. El caso ahora está ante la Corte Suprema de Colorado.

Sean Martínez, ciudadano estadounidense (sin relación con el juez), se sumó a la demanda luego de que el pasado 15 de septiembre fue desplazado por policías locales del lugar donde el vivía desde hacía meses junto al río Platte, que atraviesa a Denver de norte a sur justo al oeste del centro de la ciudad.

“El Sr. Martínez no recibió ningún aviso previo, por escrito ni de otra manera, antes de que (los policías) llegasen a desalojarlo”, dice el documento, puntualizando que los uniformados llegaron y rodearon el campamento de desamparados cuando Martínez no estaba en el lugar, por lo que el demandante no pudo retirar sus pertenencias.

Según la demanda, entre esos objetos figuraban los documentos de identidad de Martínez, un tambor y una guitarra acústica que él usaba para cantar en las calles de Denver y obtener algunos ingresos.

Por su parte, Tomasa Dogtrail, incapacitada que se moviliza en silla de ruedas, se estableció cerca de una escuela media en julio pasado luego de que no le permitiesen quedarse en un albergue para desamparados al negarse a separarse de su mascota, un perro pequeño.

En la madrugada del 5 de agosto, durante un operativo “de limpieza”, Dogtrail fue desplazada de su lugar y sus pertenencias (incluyendo artefactos electrónicos que reparaba y vendía) fueron destruidos.

“Los demandados nunca le proveyeron a la Sra. Dogtrail una notificación o un aviso de que sus pertenencias habían sido confiscadas o dónde las habían almacenado (si lo hubiesen hecho), o cómo ella podía recuperar algo de sus pertenencias”, dice la demanda.

Las leyes actuales requieren que se notifique a las personas sintecho que tienen 72 horas para moverse de donde estén y que, de ser necesario, sus pertenencias queden al cuidado del Departamento de Policía de Denver.

Por eso, la demanda argumenta que los 55 policías y funcionarios demandados por nombre (y otros 75 anónimamente) infringieron los “derechos, privilegios, libertades e inmunidades” protegidos por la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe confiscar propiedades sin causa razonable.

Además, se pide que la justicia federal considere “discriminatoria” la ordenanza de Denver sobre la “remoción” de desamparados, ya que “no explica cuáles son las conductas prohibidas”, pero autoriza acciones que causan “daños materiales, económicos, físicos y mentales” a los afectados.

Los demandantes también piden que la corte apruebe una medida cautelar contra los operativos de desalojo de desamparados y que, por la pandemia de COVID-19, las autoridades provean alojamiento y servicios médicos para las personas en situación de calle.

Se estima que en el centro de Denver viven unos 6.000 desamparados, de los cuales hasta la cuarta parte serían hispanos.