CDC no avalaron en marzo el cierre fronterizo de EEUU con México por COVID-19

Nueva York, 3 oct (Efe News).- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no apoyaron en marzo pasado el cierre de la frontera de EE.UU. con México ordenado por la Casa Blanca, cuyo objetivo era frenar la propagación del coronavirus, que por ese entonces ya había contagiado a casi 15.000 personas y matado a más de 200, según una investigación del diario The Wall Street Journal (WSJ).

Acting secretary of the Department of Homeland Security (DHS) Chad Wolf. EFE/EPA/STEFANI REYNOLDS / POOL/File