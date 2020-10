Exposición de arte latino tipo "drive-thru" en Hollywood

Los Ángeles, 1 oct (EFE News).- La pandemia del coronavirus lo está cambiando todo, incluso el tradicional recorrido a pie por las salas de una exposición de arte, y este jueves el Museum of Latin-American Art (MOLAA) inauguró una muestra de obras de artistas latinos en su primera exposición artística tipo "drive-thru".

El montaje instalado en el estacionamiento del teatro Hollywood Palladium de Hollywood (California) puede ser recorrido en automóvil y así mantener la distancia social requerida por la pandemia del coronavirus y como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Organizada por el Museum of Latin-American Art MOLAA en asocio con The Art of Elysium (AoE), los asistentes pueden apreciar de forma segura y gratuita desde sus autos las obras de arte sobre paisajes y temas de Suramérica acompañadas de una selección especial de piezas musicales a través de una emisora de FM.

Para Lourdes Ramos-Rivas, presidenta y directora ejecutiva de MOLAA, la exposición es una muestra del "momento de innovación en beneficio de todos" que está desarrollando el museo y una prueba de que las "colaboraciones organizacionales rinden frutos para el beneficio de la comunidad en general".

Hasta el 4 de octubre, entre el mediodía y las 8 pm, los visitantes a la muestra podrán apreciar las obras seleccionadas por la Curadora Jefe de MOLAA, Gabriela Urtiaga, mientras escuchan en la radio las pistas musicales escogidas por Raúl Campos, de la emisora cultural KCRW al igual que comentarios sobre las obras.

"Diversidad, inclusividad, equidad, igualdad y universos utópicos son identificadores de los artistas que incluimos en esta exhibición: Carlos Almaraz, Steffano Álvarez, Judithe Hernández, Patssi Valdez, Denise López, Chiachio & Giannone, Diana Gómez, Norberto Rodríguez y Delmer Mejías", explicó a Efe Urtiaga.

"A través de sus ideas y medios de expresión, comparten con nosotros métodos para explorar nuestro presente y nuestra cultura. Ellos nos invitan a explorar su compromiso social y de gran relevancia para la situación actual", resaltó la curadora.

La exposición con obras que también fueron seleccionadas por AoE -organización no lucrativa que ofrece programas de arte- incluye pinturas, esculturas, fotografías, así como arte digital y de formato mixto, entre otras.