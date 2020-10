Florida añade 2.628 casos y más de un centenar de muertes por COVID-19

Miami, 1 oct (EFE News).- El estado de Florida añadió este jueves 2.628 casos de contagios por el nuevo coronavirus, 680 más que ayer, y 131 muertes como consecuencia de la enfermedad COVID-19, contando a las personas no residentes, lo que eleva los totales desde el 1 de marzo a 709.144 y 14.619, respectivamente.

People walk through the Health District in Miami, Florida, USA. EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich/File