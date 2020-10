México estrecha el intercambio de información con EEUU en la lucha antidrogas

México, 1 oct (EFE News).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este jueves que hubo una reunión entre el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz, y el representante del departamento antidrogas del Gobierno estadounidense (DEA), Timothy J. Shea, como parte del intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico.

“Ya no hay acuerdos para introducir armas o que agentes extranjeros actúen en México. Hay intercambio de información entre esta agencia y otras agencias de Estados Unidos para atender el asunto del narcotráfico”, explicó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Dentro de ese intercambio de información, el representante de la DEA, Timothy J. Shea, se reunió esta semana con el fiscal general de México, Alejandro Gertz, "y también con miembros del gabinete".

López Obrador insistió varias veces en la "muy buena relación" bilateral existente y en que el Gobierno estadounidense ya "no se atreve" a operar en su territorio o calificar la actuación de México, igual que tampoco hay un escrutinio público por parte del Ejecutivo mexicano al estadounidense.

A principios de septiembre, Estados Unidos había asegurado en un memorando antidrogas que México "debe hacer más" en la lucha contra el narcotráfico, pues permanece como el origen de "casi todas" las metanfetaminas y heroína que confisca Estados Unidos.

El mandatario mexicano defendió que están haciendo su "trabajo" y aseguró que no se darían entregas a la DEA de ningún capo mediático, ya que "esos actos espectaculares de que ya se detuvo a un gran personaje de la delincuencia" no resuelven nada si no se atienden las causas que provocan que "se puedan reproducir estas bandas delictivas".

"Lo estamos viendo en el caso de Guanajuato. Se detuvo al jefe de la banda (el Marro) y todavía no podemos reducir el número de homicidios, que es lo que nos importa", argumentó, porque "se detiene a uno e inmediatamente es reemplazado por otro".

Además, López Obrador destacó el trabajo hecho en las aduanas mexicanas, desde hace casi medio año a cargo de Horacio Duarte, quien ha logrado que los decomisos hayan "crecido muchísimo" en lo que a drogas y dinero se refiere.

El presidente explicó que se está sustituyendo "la tecnología más sofisticada, carísima" usada por autoridades confabuladas con delincuentes por "fieles perritos", ya que "lo principal es la honestidad, que haya gente en el servicio público incorruptible".

"Están pensando en tener más (perros). Y decían algo que es muy fuerte, muy duro, muy descarnado. Decían 'es que ellos no tienen intereses'. Ellos los sueltan y dicen 'aquí hay algo raro'", indicó sobre la nueva estrategia de aduanas.