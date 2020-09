Aplazan lanzamiento de cohete con satélite espía desde Florida

Miami, 26 sep (EFE News).- El lanzamiento de un cohete Delta IV Heavy de United Lauch Alliance (ULA) con un satélite espía estadounidense que estaba previsto para este domingo desde la base aérea de Cabo Cañaveral (Florida) fue aplazado "hasta no antes" del lunes 28 de septiembre, informó la empresa aeroespacial.

El lanzamiento de un cohete Delta IV Heavy de United Lauch Alliance (ULA) con un satélite espía estadounidense fue aplazado "hasta no antes" del lunes 28 de septiembre. EFE/NASA//Bill Ingalls/SOLO USO EDITORIAL [MANDATORY CREDIT: (NASA/BILL INGALLS) HANDOUT EDITORIAL USE ONLY]