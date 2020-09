Una mexicana y una española se unen para alertar sobre la explotación sexual

Los Ángeles, 25 sep (EFE News).- Prevenir la explotación sexual, recordar que en cualquier lugar se corre peligro, ese es el objetivo de la documentalista española Chelo Alvarez-Stehle y la activista mexicana Virginia Isaías al entrelazar sus historias personales en la cinta “Sands of Silence: Waves of Courage”, que alerta a todas las mujeres de que pueden ser una víctima.

Fotografía cedida por Marla Ulloa donde aparece la activista Virginia Isaías (i), quién fue violada, secuestrada y prostituida en México, mientras posa junto a su hija Lala durante su participación en el documental “Sands of Silence: Waves of Courage” (“Arenas de Silencio, Olas de Valor”). EFE/Marla Ulloa /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS