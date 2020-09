Líder del Concejo de Nueva York no buscará alcaldía tras enfrentar depresión

Nueva York, 24 sep (EFE News).- El presidente del Concejo de Nueva York, el demócrata Corey Johnson, anunció este jueves que no aspirará a la alcaldía de esta ciudad, con gran población latina, en los comicios del próximo año, tras haber estado lidiando con la depresión.

Johnson recordó que "no era ningún secreto" que estaba evaluando presentarse como candidato a la alcaldía y que había puesto su campaña en pausa durante los últimos seis meses, durante el azote del coronavirus, según un comunicado.

"Sentí firmemente que era lo correcto, considerando todo lo que ha estado pasando en nuestra ciudad, incluida la COVID-19, el cierre resultante y el dolor económico, y el ajuste de cuentas nacional sobre la raza, que se había atrasado hace mucho tiempo", indicó el político de 38 años.

"Este momento desafiante me ha llevado a repensar cómo puedo servir mejor a esta ciudad, y he llegado a la conclusión de que este no es el camino correcto para mí", indicó el concejal, quien aseguró que fue una "difícil decisión".

Johnson, elegido por primera vez en 2013 al Concejo, que desde 2018 preside, también confesó "con el mismo espíritu de apertura" que ha estado lidiando con la depresión.

"Creo que también es importante ser abierto sobre esto", confesó para agregar que los problemas de salud mental están envueltos en secretos y estigmas, "lo que hace que las personas que luchan con estos problemas se sientan solas".

Exhortó a los que estén experimentando una enfermedad mental a buscar ayuda. "Lo hice y estoy mejor por eso", aseguró.

"Quiero dejar claro que mi decisión de poner fin a esta campaña no es el final de mi vida pública. Ni mucho menos", afirmó el líder demócrata del Concejo.

El fiscal de cuentas de la ciudad, Scott Stringer, anunció oficialmente su candidatura a la alcaldía bajo la insignia demócrata mientras otros lo están evaluando, entre ellos el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, y la exdirectora del Departamento de Limpieza de la ciudad, Kathryn García, que renunció a su cargo recientemente.