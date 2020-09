Actor Verástegui reconoce "politización" pero cree en la unidad de latinos

Contenido relacionado

Votantes hispanos no son un "gigante dormido" y hay que comprometerlos más

Houston (TX), 24 sep (EFE News).- Los votantes hispanos de Texas no son un "gigante dormido" sino que no sienten pertenencia, no se sienten "empoderados" y creen que "el sistema les ha fallado", de acuerdo a un estudio difundido este jueves.

El reporte elaborado por Texas Organizing Project Education Fund y Culture Concepts, y difundido a unos 40 días de las elecciones presidenciales, refleja que a los latinos no se les ha "movilizado o empoderado" y tampoco han desarrollado "hábitos sólidos de voto", como dijo Cecilia Balli, investigadora principal del estudio y fundadora de Culture Concepts.

Es así como el empoderamiento cívico, los hábitos de voto y un gobierno receptivo son factores clave que podrían impulsar la participación del electorado latino, según el informe "Diálogo real: Entendiendo a los votantes latinos de Texas a través de una conversación significativa".

Los responsables del estudio entrevistaron a profundidad durante 18 meses a 104 votantes latinos elegibles, de los cuales 43 eran demócratas, 21 republicanos y 39 se identificaron como independientes.

Entre los encuestados, 47 dijeron ser votantes habituales, mientras que 33 eran votantes ocasionales y 24 no votaban.

De acuerdo con el estudio, los votantes latinos en Texas no son un grupo "indiferente ni rígido", por el contrario creen que el "sistema político les ha fallado", y que el "esporádico" alcance de las campañas a los latinos los deja con la sensación de sentirse privados de su derecho al voto.

El reporte destaca que los candidatos y partidos se enfocan en aquellos que acudieron a las urnas con anterioridad, sin buscar a este grupo nuevo de votantes ya sea por llamadas o por visita puerta a puerta.

"Se debe llamar la atención de los votantes no solo antes de las elecciones sino continuamente para crear así una cultura del voto", dijo Gilberto Hinojosa, líder del Partido Demócrata de Texas.

Según datos del Centro Pew, un 30,4 % de los votantes habilitados en Texas son latinos, es decir unos 5.628.000 de los 18.510.000 ciudadanos mayores de 18 años.

Sin embargo, la participación electoral de los latinos comparada con otros grupos sigue rezagada, y en ese sentido el estudio destaca que para atraer a más votantes es necesario contar con campañas principalmente en español, y que se les informe sobre aquellos asuntos que les afectan a ellos y sus familias.

Para las elecciones intermedias de 2018, unos 11.7 millones de los 29 millones de votantes latinos elegibles acudieron a las urnas, de acuerdo al centro Pew.

Por su parte, Michelle Tremillo, directora ejecutiva de Texas Organizing Project Education Fund, se siente esperanzada de que los latinos pueden pasar de ser "no votantes e indiferentes" a ser una parte "integral" de la democracia en el país.