CDC desaconsejan el tradicional "trick or treat" de Halloween por la COVID-19

Atlanta (GA), 22 sep (EFE News).- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han desaconsejado el tradicional "trick or treat" ('truco o trato') en Halloween en una nueva guía que publicaron sobre cómo prevenir el contagio de la COVID-19 en las celebraciones de otoño.

Children dressed as witches 'trick or treat' during Halloween. EFE/EPA/NEIL HALL/File