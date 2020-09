El actor Ricardo Reynaud dará el buen ejemplo en "Imperio de mentiras"

México, 14 sep (EFE News).- El actor mexicano Ricardo Reynaud espera que su personaje Mario en la nueva telenovela "Imperio de mentiras" genere una reflexión en torno a lo que está sucediendo en la sociedad actual, con vistas a que exista más justicia.

"Para nosotros lo interesante es expresar la realidad tal como es de la manera más reflexiva y profunda según los medios que se tienen y esta es una forma de decir que ya dejen de ser deshonestos de una buena vez", dijo Reynaud este lunes en una entrevista con Efe.

Sus palabras hacen referencia al papel que Reynaud dará vida en la versión mexicana de la telenovela turca "Kara Para Ask" (2014). Se trata de un ser de los que cada vez hay menos, un policía honesto que hace su trabajo con determinación en búsqueda de total justicia.

"Desgraciadamente ya no hay tantos así, pero estoy convencido de que los hay, ya son los menos y esa es la tragedia que estamos viviendo como seres humanos", contó.

Reynaud asegura que con esto pretenden apuntar hacia el objetivo de mostrar dos caras posibles y existentes de la realidad.

"En la historia se plantean los dos tipos de policías, los honestos y los corruptos y la reflexión está ahí puesta en el aire para que pongamos los puntos sobre las íes como humanidad y empecemos a cambiar", dijo esperar.

Ricardo llegó a "Imperio de mentiras" por medio de un "casting" después de mucho tiempo de esperar poder trabajar con su productora y guionista Giselle González, es por eso que se siente contento de ser parte del elenco de la telenovela que se estrena esta noche a las 21.30 hora local (2.30 hora GMT) por Las Estrellas.

"Mario es un policía honesto, justo, valeroso, y muy torpe en el amor, se debate mucho en la entrega que tiene por su profesión, el enorme amor que siente por ella ante un enamoramiento que lo tumba al piso y no sabe ni como manejar esta situación", dice Reynaud de su personaje.

Y un poco con gusto y otro poco con pesar, el actor aseguró que se parece mucho a Mario, pero si algo tiene seguro, es que tan torpe en el amor ya no es.

"Soy muy apasionado, realmente me gusta que se hagan bien las cosas como le gusta a Mario, ya no creo ser tan torpe en el amor, aunque eso nunca lo sabe, pero sí lo fui, he aprendido unas cosillas, ¡pero he aprendido!", mencionó.

El actor, que también ha sido parte de series como "Monarca" (2019) o "La Guzmán", añadió que la telenovela es un trabajo atípico empezando por el simple hecho de que se realizó en medio de una pandemia.

Además de eso, considera que otra de las razones por las que se trata de una historia diferente es que lograron mezclar lo mejor de las telenovelas, con lo mejor de las series, uno de los formatos más populares del momento.

"Combina una gran historia de amor con un melodrama de los clásicos de Televisa con el 'thriller' policiaco y la acción que hemos venido viendo en películas, y series", asegura.

LA DOCENCIA Y LA TERAPIA

Además de sus proyectos como actor, Ricardo ha encontrado en la docencia otra de sus grandes pasiones, es por eso que lidera EmpoderArte, un espacio en el que ha creado técnicas actorales enfocadas al crecimiento personal y artístico.

"Es un proyecto de teatroterapia, hoy en día estoy estudiando psicoterapia para poder favorecer el estado de más gente", comenta, y dice que en estos tiempos tan complicados ha intentado repensar el formato de esta iniciativa.

"Me he dedicado a pensar cómo lo voy a adaptar a las nuevas necesidades, como planear talleres en línea para poder darle movimiento y cuando sea posible hacerlo presencial", apuntó.

Aunque por ahora ha concentrado todo su tiempo a las grabaciones de "Imperio de mentiras", que siguen llevándose a cabo, el actor confesó que está en conversaciones para hacer dos obras de teatro con el Foro Shakespeare.