Los padres creen que sus hijos no duermen bastante y la COVID-19 lo empeoró

Cleveland (OH), 14 sep (EFE News).- La mayoría de los padres dice que sus hijos no duermen lo suficiente en las noches previas a una jornada escolar, situación que para casi una cuarta parte se ha agravado debido a la pandemia, según una encuesta que la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) publicó este lunes.

Rae Maldonado (L) helps her son Cruz Maldonado (R), a 3rd grader at Cloverly Elementary School, with his virtual school lesson at home in Burtonsville, Maryland, USA. EFE/EPA/Shawn Thew/File