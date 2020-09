Canciones y discos mexicanos dominan los estrenos musicales de la semana

Miami, 10 sep (EFE News).- Canciones y discos mexicanos de mucho peso dominan los estrenos en la música esta semana, que además trajo el primer sencillo de Daddy Yankee tras firmar el millonario contrato con Universal Music Group y varios remixes de éxitos del verano.

1. "Pachito" es el sencillo que se promociona esta semana como parte del disco de canciones inéditas que dejó el "Cantor del pueblo", el fallecido Joan Sebastian.

2. El trío mexicano Reik dedicó su nuevo disco a rendir homenaje a sus raíces mexicanas ante las celebraciones apagadas del Día de la Independencia de su país. En "De México", los artistas reimaginaron éxitos de los grandes de su música como Vicente Fernández, Joan Sebastian y la Banda MS, entre otros.

3. Los Sebastianes lanzaron su disco "Benditos '80", que incluye 10 canciones de rock y pop en español de la década de los 80 pero a ritmo de banda mexicana.

4. "Don Don" es el primer tema de Daddy Yankee, bajo su nuevo contrato millonario con Universal Music Group. Se trata de una colaboración con Anuel AA y Kendo Kaponi.

5. Manuel Turizo convocó a Miky Woodz y a Jay Wheeler para el remix de su éxito "Quiéreme mientras se pueda".

6. Amenazzy se unió a Wiz Khalifa y Myke Towers en "Jalapeño Remix".

7. Prince Royce sacó el video de su bachata "Lotería", que grabó en la República Dominicana antes de la pandemia.

8. El artista italiano radicado en Argentina Ruggero lanzó su tercer sencillo "Bella".

9. Neto Bernal presentó su más reciente tema titulado "Lo Peor Que Me Pasó", composición de los respetados compositores Geovani Cabrera y Horacio Palencia.

10. La banda mexicana Zoé se reinventó con "Karmadame", un sencillo que representa una nueva etapa en su música.

11. "Morir juntos" es la colaboración de Corina Smith y Lenny Tavárez. Una fuerte canción de amor.

12. "Nace un borracho" es el nuevo tema de Christian Nodal, con el que arranca las promociones de su segunda entrega de "Ayayay", esta vez como "Ayayay Deluxe".

13. Ivy Queen, la reina del reguetón lanzó su nueva canción "Next", con la que invita a decir "que pase el próximo" a todos los hombres que no respetan a sus mujeres.

En la música en inglés se destacan:

- Marilyn Manson presentó su décimo primer disco. Se trata de "We Are Chaos", un disco diverso y muy conectado con la experiencia humana.

- David Guetta & Sia sacaron su novena colaboración. Se trata de "Let's Love", un tema que comenzaron a promocionar en TikTok.

- "OK Not To Be OK" fue lanzado por Demi Lovato y Marshmello para apoyar a las personas con problemas de salud mental.

- Usher regresa con "Bad Habits", un tema que acompañó con un sexy video dominado por su increíble talento para el baile.

- Chance The Rapper y Ludacris sumaron sus estilos urbanos en "Found you".