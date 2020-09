Eva Longoria se suma al debate de los Óscar sobre la representación latina

Los Ángeles, 10 sep (EFE News).- Eva Longoria fue la sorpresa de última hora de "El borrado de los latinos en Hollywood" (The Erasure of Latinos In Hollywood"), un debate que ha presentado este jueves la Academia de Hollywood y con el que la institución que organiza los Óscar pretende abordar la escasa representación hispana en el cine.