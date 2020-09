Lanzan iniciativa para impulsar el avance del arte hispano en Los Ángeles

Los Ángeles, 10 sep (EFE News).- Algunos de los principales expositores de la cultura latina en Los Ángeles lanzaron este jueves “Latinx Arts Alliance”, una “iniciativa única” para impulsar el avance del arte hispano en esta importante área metropolitana de Estados Unidos.

La alianza fue presentada por sus miembros fundadores, LA Plaza de Cultura y Artes, Museum of Latin American Art (MOLAA), Self Help Graphics & Art, Centro de Recursos de Arte Público y Social (SPARC), y Museo de Arte Vincent Price, y se pudo hacer realidad gracias una beca del Bank of America.

Latinx Arts Alliance constituye una plataforma para sus fundadores “desde la cual maximizarán su impacto e influencia colectivos, ampliarán el alcance de su audiencia y servirán como un socio estratégico esencial para promover el arte latino”, en un momento en que “la nación pide un ajuste racial de cuentas”.

En su primer evento colaborativo inaugural, la Alianza presentó el simposio virtual “La importancia de la inclusión igualitaria: Amplificando el Arte Latinx, Artistas y Cultura”, y dio inicio a 30 días de proyectos de sus miembros durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

El foro discutió la importancia de una presencia artística latina “más equitativa en los ámbitos público y privado” y contó con la presencia de importantes líderes del arte latino de Los Ángeles como John Echeveste, director ejecutivo de LA Plaza de Cultura y Artes, y Lourdes Ramos-Rivas, presidenta y directora ejecutiva de MOLAA, entre otros.

“Mientras 39 % de la población de California es latina, el grupo étnico más grande del estado, menos de 1,3 % de las ayudas financieras filantrópicas son asignadas a organizaciones latinas. Eliminar estas desigualdades de apoyo económico es una de las principales prioridades de Latinx Arts Alliance”, anotó Echeveste.

Para Ramos-Rivas, la unión de estas cinco importantes instituciones “demuestra la profundidad y complejidad del mundo del arte latinx. Esta colaboración fortalecerá nuestros esfuerzos individuales para buscar y abrazar una cultura latinx de diversidad en el contexto local y global”.

Además de Echeveste y Ramos Rivas, también participaron Betty Ávila, directora ejecutiva de Self Help Graphics & Art; Carlos Rogel, director ejecutivo de SPARC, y Norma Fabián Newton, de la junta del Museo Vincent Price.

Las exhibiciones y eventos de este mes -todos virtuales debido la pandemia de COVID-19- incluyen siete días de paneles de la Exposición Latino Comics 2020 auspiciada por MOLAA, la exposición “The Patchwork Healing Blanket” de SPARC, y la Gala de Premios Pobladores 2020 de LA Plaza de Cultura y Artes, entre otros.

“El sur de California es conocido por su espíritu colaborador entre sus comunidades artísticas y Latinx Arts Alliance es otro ejemplo. Nuestras cinco instituciones juntas sirven como un poderoso defensor de los artistas latinos”, aseguró Ávila.