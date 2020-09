Thiem alcanza sus primeras semifinales y se enfrentará a Medvedev

Contenido relacionado

Thiem: "Siempre me sentí muy bien y olvide el duelo con Nadal del 2018"

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 9 sep (EFE).- El tenista austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, ya logró el gran objetivo de alcanzar sus primeras semifinales del Abierto de Estados Unidos después que este miércoles superó por 6-1, 6-2 y 6-4 al joven australiano, vigésimo primer preclasificado, y jugar un tenis que lo dejó satisfecho.

"Tuve una gran sensación desde el primer momento y eso se vio reflejado en la manera como se desarrollo todo el partido", declaró Thiem al concluir el encuentro disputado en la pista central Arthur Ashe, de Flushing Meadows, y que duró dos horas y cuatro minutos.

Sin embargo, Thiem, que disputa su séptimo Abierto de Estados Unidos, y donde buscará conseguir su primer título de Grand Slam, también destacó que las cosas no habían sido tan fáciles como podía reflejar el marcador final.

"Parece mucho más fácil sobre el papel que lo que en realidad se dio en la pista, ante un rival que siempre luchó e hizo un buen tenis", valoró Thiem, de 27 años, tercero del mundo que dejó en 3-0 su marca en los enfrentamientos que ha tenido contra De Miñaur.

Thiem, que estuvo intratable en las dos primeras mangas, en la tercera ya no pudo mantener la misma intensidad y De Miñaur tuvo la oportunidad de hacer su primer 'break' y meterse algo más en el partido.

"En el tercer set perdí un poco el impulso, la energía y él regresó genial", admitió Thiem. "Fue un juego crucial en el 3-4 ... lo rompió con un juego real muy bueno que me dio el 5-4 y luego saqué casi a la perfección".

El veterano tenista austríaco, finalista en el pasado Abierto de Australia, que ganó el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, señaló que el haber llegado a las semifinales también le hicieron olvidarse del épico duelo de los cuartos de final del 2018 que mantuvo con el español Rafael Nadal, quien después de más cuatro horas y 49 minutos de acción, al final los perdió en un partido que siempre estuvo para los dos.

"Se me quedó grabado en mi mente para siempre, pero ahora ya es algo que no me 'frustra' y con la llegada a las semifinales ha quedado superado para siempre", explicó Thiem, gran amigo de Nadal.

En cuanto al duelo que le espera el viernes en las semifinales frente a Daniill Medvedev, de 24 años, tercer cabeza de serie, que le ganó el duelo ruso de cuartos de final a su compatriota Andrey Rublev, décimo preclasificado, por 7-6 (6), 6-3 y 7-6 (5), Thiem recordó que sin los tres "Grandes" (el suizo Roger Federer, Nadal y Djokovic, iba a ser el rival más difícil que le podía tocar.

"No están Roger, Rafa o Novak, pero sí Daniil, Sascha (Alexander Zverev) y Pablo (Carreño Busta). Son tres jugadores increíbles", subrayó Thiem, que tiene marca de 2-1 en los tres duelos anteriores que ha protagonizado contra Medvedev. "Cada uno de nosotros merece su primer título importante".

Además, Thiem recordó que como profesionales cuando disputen sus respectivos partidos de semifinales, en el campo se entregaran por completo.

"Todos lo darán todo y eso es lo que está en la mente. Una vez que pisamos la cancha, los otros tres se olvidarán, igual que yo, del rival y nos centraremos en hacer el mejor tenis", agregó Thiem, que dio un buen adelanto ganador frente a De Miñaur.