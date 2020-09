De Miñaur elimina a Pospisil y jugará sus primeros cuartos de final del Abierto de EE.UU.

Contenido relacionado

De Miñaur, tras pasar a cuartos: "Es donde de verdad creo que merezco estar"

Nueva York, 7 sep (EFE).- El australiano Alex De Miñaur, que este lunes pasó a cuartos de final del Abierto de EE.UU. y alcanza esta fase de un Grand Slam por primera vez, declaró en una rueda de prensa que es donde se merece estar.

"Estoy muy contento. Al final del día aquí es donde quiero estar, y es donde de verdad creo que me merezco estar, en la segunda semana de un Grand Slam", aseveró el tenista, de madre española.

El vigesimoprimer cabeza de serie habló además de los largos partidos que ha tenido que disputar este torneo para llegar a los cuartos de final, dos de los cuales han superado las tres horas, y admitió que no tiene un buen físico.

"Si pudiera, definitivamente acribillaría a mis oponentes en la pista. Creedme, preferiría hacer eso. Lo de correr se hace cansado", dijo a los periodistas entre risas, tras lo que señaló que tiene que "lidiar con lo que Dios me ha dado".

"No me dio el mejor físico, no soy tan fuerte o alto como otras personas, así que tengo que buscar otra forma de ganar", aseveró De Miñaur, que dijo estar "orgulloso" de que en los vestuarios se le conozca como un jugador que supone un sólido obstáculo.

El deportista contó que, desde que comenzó a jugar siendo un niño, ha tenido que trabajar mucho "la técnica de movimiento", y que ha tenido que esperar a que su cuerpo estuviera proporcionado para empezar a jugar su mejor tenis.

"Cuando era un niño, quizá tenía 11 o 12 años, ya tenía la misma talla de pie que tengo ahora mismo. Así que me sentía como un niño con zapatos de payaso. No tenía el mejor juego de pies", dijo.

Sobre la posibilidad de que este Grand Slam sea por fin la competición en la que una nueva generación de jóvenes jugadores comience a imponerse, tras el largo dominio de Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal, De Miñaur no quiso especular.

"Lo he estado diciendo desde hace tiempo. Todos los jugadores jóvenes queremos seguir empujando y llegando lejos en los slams, y aquí es donde queremos estar. Pero, ¿quién sabe? Solo el tiempo dirá", concluyó.