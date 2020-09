Trump supuestamente tildó de estúpida la guerra de Vietnam e insultó soldados

Washington, 4 sep (EFE News).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado "estúpida" la guerra de Vietnam y calificado de "fracasados" a los soldados de su país, según una periodista de la cadena de televisión Fox News, que citó a dos exfuncionarios de alto rango de la Administración.

En un hilo de tuits, la corresponsal de Seguridad Nacional de Fox News, Jennifer Griffin, explicó que los dos exfuncionarios le han confirmado también los insultos del mandatario a los estadounidenses fallecidos durante la I Guerra Mundial.

"Según un exfuncionario de alto rango de la Administración de Trump, 'Cuando el presidente habló sobre la Guerra de Vietnam dijo: Fue una guerra estúpida, todos los que fueron eran unos fracasados'", afirmó la periodista de Fox News.

La misma fuente agregó que había oído a Trump comentar sobre los veteranos estadounidenses "¿Qué ganan con eso? No ganan nada de dinero".

Ese mismo funcionario señaló que "un defecto del carácter del presidente es que no puede comprender por qué alguien moriría por su país, no merece la pena".

El jueves la revista The Atlantic publicó un artículo donde se asegura que Trump llamó en 2018 "perdedores" y "fracasados" a los estadounidenses que murieron en la I Guerra Mundial, y que dijo no entendía qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero, lo que ha sido negado por el mandatario.

Según The Atlantic, cuya información confirmó la agencia AP con una fuente del Pentágono, los supuestos insultos de Trump se produjeron durante su visita a París en noviembre de 2018 para participar en el centenario del armisticio de la I Guerra Mundial, donde murieron más de 116.000 militares estadounidenses.

El mandatario tenía previsto desplazarse durante ese viaje al cementerio estadounidense de Aisne-Marne, cerca de París, pero canceló la visita en el último momento al asegurar que su "helicóptero no podía volar" con la lluvia de ese día.

La revista, que cita a cuatro fuentes conocedoras de lo sucedido, afirma que las verdaderas razones por las que Trump suspendió el acto fueron que temía que su pelo se despeinara con la lluvia y porque no le parecía importante homenajear a los estadounidenses muertos en la guerra.

"¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores", dijo Trump a varios miembros de su equipo la mañana en la que tenía previsto hacer la visita, de acuerdo con la prestigiosa publicación.

La periodista de Fox News leyó extractos del artículo de The Atlantic a sus fuentes y una de ellas apuntó: "El presidente diría cosas como esa. No sabe por qué la gente se une al Ejército. Pensaría ¿Por qué la gente hace eso?".

Respecto al viaje a Francia con motivo del centenario de armisticio, uno de los exfuncionarios subrayó que Trump "no estaba de buen humor. (El presidente de Francia, Emmanuel) Marcon le había dicho algo que le enfadó sobre la fiabilidad de Estados y la necesidad, quizás, de un Ejército europeo".

"Él (Trump) preguntó por qué tenía que ir a dos cementerios", dijo uno de los exfuncionarios, que cita Fox News.

Entonces, siempre de acuerdo a la misma fuente, el personal del presidente le propuso cancelar la visita, a lo que Trump se quejó de que "siempre te van a matar (en referencia a la prensa) por esto".

Después de finalmente la visita fuera cancelada, el exfuncionario destacó que el mandatario estaba muy enfadado.

A la pregunta de si Trump podría haber sido llevado en coche al cementerio de Aisne-Marne, una de las fuentes detalló que "el presidente va mucho en coche. Los otros líderes mundiales fueron en coche a los cementerios. Simplemente él no quería ir".

La polémica no se queda en esa visita a Francia, ya que durante una sesión de planificación en la Casa Blanca sobre la exhibición militar del 4 de Julio, tras ver el desfile del Día de la Bastilla en 2017, Trump supuestamente dijo sobre la inclusión de "tipos heridos". "Ese no es un buen aspecto", "a los estadounidenses no les gusta eso", indicó la fuente.