Tyson Foods, muy afectada por la COVID, quiere mejorar la salud de empleados

Nueva York, 3 sep (EFE News).- La empresa de empaque de productos cárnicos Tyson, que emplea a un gran número de latinos y que lidera los contagios del COVID-19 con más de 10.000 casos, anunció este jueves un proyecto piloto para abrir siete clínicas para sus empleados y familias cerca de varias de sus plantas.

La primera de las clínicas, que serán operadas por la compañía Marathon Health y se centrarán en cuidado primario y de prevención, abrirá a mediados del 2021, según un comunicado de la empresa.

La clínica estará ubicada en Storm Lake, Iowa, una procesadora de carne de cerdo, con más de 3.300 empleados, según Tyson.

Más de 500 trabajadores se han contagiado y uno murió debido al COVID-19 en esta procesadora.

La empresa tiene previsto establecer la segunda en Holcom, en el estado de Kansas, con más de 3.000 empleados y en los próximos meses anunciará dónde ubicará el resto.

La empresa asegura que estas clínicas, que brindarán servicio a unos 38.000 empleados en varios idiomas, son parte de lo que han llamado una "cultura de bienestar", una estrategia que habían comenzado desde mucho tiempo antes del azote de la pandemia.

Explican además en el comunicado que con estas clínicas, donde los trabajadores tendrán además servicios dentales y oftalmológicos y donde usarán el plan médico de la compañía, ampliarán su programa de salud laboral "We Care" (Nos preocupamos).

También amplían su personal de servicios de salud que incluye enfermeras de salud ocupacional en la gran mayoría de sus plantas.

La empresa Tyson, con un gran número de trabajadores latinos a través del país, ha registrado ya 10.628 casos del coronavirus, de acuerdo con datos del Food and Environment Reporting Network, y tuvo que cerrar varias procesadoras durante el pico de la pandemia para desinfectarlas luego de que surgieran contagios.

Las plantas cárnicas son un gran nido de contagios debido a que las condiciones de trabajo no permiten fácilmente respetar las ditsancias de seguridad entre empleados.

El empaque de productos cárnicos es una de las ocupaciones más agotadoras y peligrosas en esa industria.

De acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) en este tipo de empresas los trabajadores están expuestos a peligros que incluyen altos niveles de ruido, equipos peligrosos, pisos resbalosos, trastornos musculoesqueléticos y químicos peligrosos, destaca además la revista Forbes.

Estas plantas han sido un foco del azote de la pandemia, donde más de 16.200 trabajadores se han infectado en 239 procesadoras en 23 estados y al menos 86 han muerto.

Sin embargo, aunque estas clínicas sólo tratarán asuntos no ocupacionales la vicepresidenta ejecutiva jefa de recursos humanos de Tyson, Johanna Söderström, ha señalado que promueven una cultura de salud que resultará en una fuerza trabajadora más saludable.

Indicó además de que se habían percatado que muchos de sus empleados no están usando los beneficios de su seguro médico y que otros no buscaban ayuda servicios de salud hasta que no estaban en crisis.

"Queremos cambiar eso proveyendo acceso a cuidado que pueda ayudar a detectar temprano condiciones de salud y promover hábitos más saludables", afirmó en el comunicado.