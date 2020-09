Más de 35.000 personas piden cambiar estatua confederada por una de Boseman

Washington, 2 sep (EFE News).- Más de 35.400 personas han firmado una petición para que el monumento a la Confederación -el bando sublevado de la Guerra Civil estadounidense (1861-1865) que apoyaba la esclavitud- sea sustituido por una estatua del actor fallecido Chadwick Boseman, en Anderson, su pueblo natal en Carolina del Sur.

La petición en Change.org sostiene que tras la muerte de Boseman el pasado 28 de agosto "es importante honrar una leyenda local de verdad, inmortalizándolo en piedra frente al juzgado".

"El Monumento de la Confederación pertenece a un museo, pero no tiene ningún derecho a ser mostrado allí", defienden los impulsores de la iniciativa, que quieren llegar a 50.000 firmas y que recordaron que el actor abrió las puertas a muchos jóvenes negros con papeles protagonistas en películas como "Black Panther" o "Marshall".

La petición está dirigida al alcalde de Anderson, Terence Roberts; el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, y al Congreso de ese estado.

Boseman falleció a los 43 años en su residencia de Los Ángeles (California, EE.UU.) tras padecer cáncer de colon durante cuatro años.

Se labró una carrera en la gran pantalla con personajes míticos de la cultura afroamericana como Jackie Robinson en "42" (2013) y James Brown "Get on Up" (2014), pero si hay un papel que le dio la fama mundial fue el de el rey T'Challa de Wakanda en "Black Panther".

Según medios de comunicación locales, la estatua confederada de Anderson, que fue erigida en 1903, representa a un soldado sobre una plataforma con la leyenda "el mundo aún decidirá, la verdad es clara, lejos de la luz, que los soldados que fueron de gris y murieron con Lee estaban en lo cierto".

El general Robert E. Lee fue comandante de los ejércitos de la Confederación en la Guerra Civil estadounidense, cuyo uniforme era de color gris.

La petición de Change.org solicita que ese monumento sea reubicado en el Museo del Condado de Anderson.

En los últimos meses numerosos monumentos a la Confederación, así como otros de exploradores vinculados a la conquista española de América y de padres fundadores de EE.UU. han sido vandalizados en distintas partes del país al ser asociados con el pasado de esclavitud.

De hecho, la estatua confederada de Anderson fue pintada de naranja este verano durante las protestas raciales desencadenadas tras la muerte el pasado 25 de mayo de George Floyd, un hombre de raza negra que falleció asfixiado después de que un policía presionara la rodilla contra su cuello durante ocho minutos y 46 segundos, en una escena que fue grabada por los teléfonos móviles de testigos en la calle.