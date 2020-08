Raymix saca conmovedora canción autobiográfica sobre su primer amor gay

Miami, 29 ago (EFE News).- El cantautor mexicano Raymix lanzó este fin de semana “Llámame”, una canción autobiográfica que habla del fin de su primera relación gay, en la que terminó con el corazón roto y que provocó que le revelara a su padre su homosexualidad.

“Decidí escribirla porque quiero basar mi carrera en la realidad. Fue eso lo que me motivó a salir del clóset y fue lo que me inspiró a contar esta historia tan importante para mi vida. Yo voy a vivir auténticamente”, dijo el artista a Efe.

“Llámame” es el primer tema nuevo que saca Raymix desde principios de junio, cuando anunció a través de un vídeo en YouTube que era gay.

“No he dejado de tener apoyo de la gente y otros artistas desde entonces”, indicó el cantautor.

Por eso, se le hace esencial contar su vida “tal y como es. Sin esconder nada”, manifestó el artista que tiene, además, el apoyo de toda su familia.

El video de “Llámame” estuvo en manos de su hermano y sus padres, dijo, sabían desde ese primer amor que era homosexual.

“Le conté a mi papá cuando terminó esa relación. Yo estaba muy chavito y me enamoré de un amigo, que no quería una relación seria. Cuando él me vio triste me preguntó qué me pasaba y le conté. Fue así como salí del clóset con mi papá”, reveló.

La canción le habla a un examor femenino y masculino. "Lo hice para que la gente entienda que el amor es el amor y que este tema me representa. Además, es totalmente dedicable por cualquier persona", manifestó.

El exponente de la tecnocumbia subrayó, además, que su sueño es que tanto las relaciones gay, como la cumbia, sean abrazados sin prejuicios en todo el planeta.

"La cumbia es de esos géneros que tiene versiones en toda América Latina y nos representa a todos. En algunas partes es vista como algo de las clases sociales bajas, pero yo la veo como el reguetón, que comenzó siendo una expresión de la calle y ahora es la música que baila todo el planeta", subrayó.

