Defensa de autor de matanza de Parkland dice que juicio no será en 2020

Miami, 25 ago (EFE News).- La defensa de Nikolas Cruz, el joven que confesó ser el autor de la matanza de 17 personas en una escuela de Parkland (Florida) en 2018, dijo este martes ante la jueza del caso que no está lista para iniciar el juicio antes de que acabe el año.

La defensa y la fiscalía asistieron a una audiencia virtual con Elizabeth Scherer, jueza de distrito del condado Broward (sureste de Florida), quien les preguntó si estaban listos para que el juicio con jurado se inicie en noviembre.

La abogada defensora Melissa McNeil dijo que debido a la pandemia de la COVID-19 no puede visitar a su cliente en la cárcel y, por tanto, no ha podido tener el contacto necesario con él para preparar suficientemente el juicio y no cree poder estarlo antes de cuatro meses.

Cruz, que fue detenido el 14 de febrero de 2018, el día de la matanza en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, no compareció hoy a la audiencia por Zoom.

Catorce alumnos y tres profesores murieron a causa de los disparos hechos con un rifle semi automático en la escuela el Día de los Enamorados.

Cruz, que tenía 18 años, había sido expulsado de esa escuela por motivos disciplinarios y poseía un arsenal en la casa de la familia con la que vivía desde que murió su madre adoptiva, confesó haber sido el autor de los disparos.

La Fiscalía ha adelantado que pedirá la pena capital para el joven y la defensa ha dicho que estaría dispuesto a declararse culpable para ser condenado a cadena perpetua y no a muerte.

Las cortes de Broward y Miami-Dade han llevado a cabo miles de audiencias para casos criminales y civiles desde la plataforma digital Zoom desde que se cerraron los tribunales por la COVID-19.

Las visitas a las cárceles están prohibidas desde ese mismo mes y van a seguir estándolo hasta el 14 de septiembre, por decisión de las autoridades penitenciarias.