Leo Bridges y Maggie Rogers amenizan la primera noche de la Convención Demócrata

Washington, 18 ago. (EFE).- Las actuaciones de los músicos estadounidenses Leon Bridges, Maggie Rogers y del dúo Billy Porter y Steven Stills amenizaron la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, que transcurrió de manera íntegramente virtual debido al coronavirus.

Por este motivo, en lugar de presentar actuaciones sobre el escenario de la convención, como suele ser habitual, este año se proyectaron videos de los artistas.

El intérprete de soul Leon Bridges cantó el tema "Sweeter", en honor a George Floyd, el afroamericano fallecido en mayo a manos de un policía en Mineápolis, cuyo caso desencadenó una ola de protestas en todo el país.

Por su parte, la cantante y compositora nominada a los Grammy Maggie Rogers ejecutó una versión acústica su tema "Back in my Body", mientras se intercalaban imágenes de trabajadores sanitarios durante la pandemia.

El dúo Billy Porter y Stephen Stills cantó "For What It's Worth", escrita en 1967 y que se ha convertido en una conocida canción protesta a lo largo de las décadas.

Bridges, Rogers y Billie Porter aparecen en la lista musical de este verano, publicada este lunes por el expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017).

Durante los cuatro días de convención, que está previsto que durará hasta el jueves, actuará otros artistas como Billie Eilish, John Leyend, The Chicks, Common, Jennifer Hudson, Prince Royce y Stephen Stills.

"Será una convención de verdad de EE.UU., y estos artistas increíbles nos ayudarán a contar la historia de dónde estamos como país hoy día bajo el liderazgo fallido de Donald Trump, la promesa de lo que podemos y deberíamos ser con Joe Biden como presidente", dijo la ejecutiva del programa del evento, Stephanie Cutter, al anunciar el plantel de artistas la semana pasada.

A diferencia de convenciones anteriores, que ocupaban seis horas de intervenciones diarias en medio de todo bombo y fanfarria, la de este año tiene una programación cada noche de dos horas, entre las 21.00 y las 23.00 hora local, que será retransmitida por televisión.