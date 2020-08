Melissa Barrera se une al regreso de "Scream"

Los Ángeles, 17 ago (EFE News).- La actriz mexicana Melissa Barrera, conocida principalmente por la serie "Vida" (2018-2020), participará en la quinta entrega de "Scream", informó este lunes el portal Deadline.

Barrera, que es una de las caras latinas con más presente y futuro en Hollywood, estará acompañada por Courteney Cox y David Arquette, quienes confirmaron recientemente que retomaran los papeles de la reportera Gale Weathers y el sheriff Dewey Riley, respectivamente, que ya interpretaron en las anteriores cintas de esta famosa saga de terror.

Otra integrante original del elenco como Neve Campbell, que se convirtió en una estrella mundial gracias a "Scream", está barajando incorporarse al proyecto, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.

2020 estaba llamado a ser el gran año de Barrera, tanto por la despedida de "Vida" como por el esperadísimo estreno de "In the Heights".

Pero la pandemia obligó a aplazar a 2021 el lanzamiento de la adaptación al cine de este musical de Lin-Manuel Miranda.

"Fue como un golpe para todos", apuntó la latina en una entrevista con Efe en mayo.

"Por ejemplo, yo decía: 'Esto va a ser un gran paso para mi carrera y puede que se me abran muchísimas puertas a raíz de esto'. Y se siente como: 'Ay, tengo que esperar un poco más...'", detalló.

Sus planes para el futuro no acaban con "In the Heights" y "Scream", ya que rodará una nueva versión de "Carmen" con Jamie Dornan como coprotagonista y bajo la dirección de Benjamin Millepied, bailarín y coreógrafo que es, además, marido de Natalie Portman.

"Me emociona muchísimo, es una historia que amo. Pero, obviamente, es una adaptación muy moderna ya que Benjamin tiene una visión muy específica. Creo que va a ser una película muy hermosa", aseguró.

"Scream" es una saga muy exitosa de terror que, desde el estreno de su primera película en 1996, dio una nueva vida al subgénero del "slasher" bajo la dirección de un ídolo del cine más perturbador e inquietante como Wes Craven.

El realizador, que también fue el responsable de la saga de "A Nightmare on Elm Street", murió en 2015.

Detrás de la quinta entrega de "Scream" se encuentra el colectivo de cineastas conocido como Radio Silence, que está formado por Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett y Chad Villella.

En principio, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett serán los directores de la película mientras que Chad Villella figurará como productor ejecutivo.

Estos tres realizadores presentaron el año pasado la comedia siniestra "Ready or Not".

