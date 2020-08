Pandemia y racismo llevan a un "territorio desconocido" en cuanto a violencia

Denver (CO), 13 ago (EFE News).- La intersección de la pandemia con crímenes de odio ha elevado el nivel de violencia en el área metropolitana de Denver a un "territorio desconocido" que ya supera la capacidad de la policía local para responder a esa situación, afirmaron este jueves expertos.

Health workers screen possible Coronavirus patients at a mobile screening area in Denver, Colorado, USA. EFE/EPA/BOB PEARSON/File