Fernando Alonso espera ser lo “suficientemente competitivo y pelear por la victoria”

Redacción deportes, 11 ago (EFE).- El español Fernando Alonso afrontará por tercera vez el reto de lograr la triple corona ganando las 500 millas de Indianápolis -ya venció en el Gran Premio de Mónaco de F1 en 2006 y 2007 y en las 24 Horas de LeMans en 2018 y 2019-, y asegura que espera que este año su equipo, el Arrow McLaren SP motorizado por Chevrolet, sea “lo suficientemente competitivo como para pelear por la victoria”.

“Espero que este año seamos lo suficientemente competitivos como para pelear por la victoria. Ahora mismo, antes de empezar los entrenamientos, somos optimistas igual que lo éramos el año pasado. Debemos esperar para ver cuánto ritmo tenemos", dijo el bicampeón del mundo de F1 con Renault -2005 y 2006- en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web soymotor.

Alonso, tras los intentos fallidos en 2017, en el que abandonó a falta de 21 vueltas por un fallo en el motor Honda cuando ocupaba los puestos de cabeza, y 2019, cuando no logró clasificarse para la carrera -participan 33 coches-, ponderó la unión de McLaren con la infraestructura de Sam Schmidt y Ric Peterson.

"No tengo dudas de que Arrow SP y su gran experiencia nos dará un plus este año, porque el año pasado no estábamos listos para el desafío. Confío en que será un buen evento para nosotros, pero vamos paso a paso porque hay muchas cosas que hacer", añadió.

En esta ocasión, Alonso participará en la clasificación el sábado 22 de agosto sin el riesgo de quedarse fuera ya que este año se han inscrito 33 coches y además verá las gradas vacías después de que la organización decidiera no permitir el acceso al público debido a la pandemia del coronavirus.

"La magia de la Indy 500 eran los aficionados y tenerlos tan cerca. En Daytona y Sebring también había mucho contacto cercano con los aficionados que voy a echar de menos, aunque no tendré que escaparme de los ‘selfies’ cuando quiera ir al baño (rio). No nos quita presión el hecho de que no haya aficionados, simplemente les echaremos de menos", comentó.

La acción en pista arranca este miércoles (17.00 CET) con la primera sesión de entrenamientos libres, sin pilotos novatos, y que tendrá una duración de dos horas. La carrera será el domingo 23 de agosto y dará comienzo a las 20:30.