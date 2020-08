Artistas puertorriqueños decepcionados por caos en primarias en Puerto Rico

San Juan, 10 ago (EFE News).- Los artistas puertorriqueños Kany García, Tommy Torres, PJ Sin Suela y Residente expresaron su decepción a la cancelación el domingo de las primarias en la isla, debido a la falta de la entrega de papeletas en numerosos colegios, lo que provocó que el proceso se posponga hasta el 16 de agosto próximo.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico decidió en la tarde el domingo la suspensión de las primarias del gobernante Partido Nuevo Progresista y opositor Partido Popular Democrático, después de que 59 de 110 precintos no recibieran las papeletas.

"A veces intento mirar para el lado, como si no estoy atenta, pero sigo muy lejos de ello; más bien a veces se vuelve 'mucho con demasiao' y una decide elegir sus batallas porque si no, se descompone!!! Hoy eran las elecciones primarias en Puerto Rico y las papeletas donde estaban? No llegaron a tiempo!!! pero y como?!!", cuestionó García en su cuenta de Instagram.

García indicó que decenas de personas llegaban hasta los colegios electorales para ejercer su derecho al voto, pero las cajas con las papeletas no llegaban, por lo que tenían que esperar por horas a que arribaran.

Sin embargo, algunos camiones que transportarían las cajas con las papeletas, se mantenían en la sede de la CEE en San Juan a espera de movilizarse a los colegios, haciendo esperar a los votantes y a los funcionarios voluntarios a llevar a cabo el proceso democrático.

"Personas llegando temprano a ejercer su derecho y es una falta total de respeto a nuestros ancianos, a toda población que en medio de una pandemia hace sus arreglos y sin embargo nos vuelven a fallar. Hoy la Comisión Estatal de elecciones y todo aquel responsable, no estuvo a la altura de su gente. Estamos CANSAXS de tanta EXCUSA! #indignante", abundó la artista boricua.

Torres, por su parte, describió como "alarmante" el caos ocurrido por primera vez en la historia de Puerto Rico.

"Lo que está pasando en Puerto Rico es alarmante de verdad. Aún así, hay que salir a votar, pase lo que pase. Que no se diga que no nos importa", sostuvo Torres en su cuenta de Twitter.

A su vez, el cantautor afirmó que "esto no huele a ineptitud sino a corrupción. Y si es ineptitud sigue siendo a un nivel criminal".

PJ Sin Suela, asimismo, describió el escenario llevado a cabo el domingo en las escuelas con los policías bajo el sol brindando seguridad a la ciudadanía, mientras que personas mayores en sillas de rueda "bajo arboles esperando que lleguen las papeletas"

"¿En verdad creen que en una pandemia la gente que se fue va a volver?", cuestionó el rapero en Twitter referente a la situación que ocurrió, en la que los líderes de los dos partidos sugirieron a sus seguidores cuando llegaran las papeletas.

"Además... Tienen las urnas divididas en PNP y Popular sabiendo que todo el mundo se conoce. Con trabajadores del gobierno mirando para qué lado entras. La gente vota en sus comunidades donde TODOS se conocen, eso es un asunto privado. #CEEIrresponsables #primarias2020", abundo.

El también médico relató que sus padres llegaron al Colegio Ponceño, en Ponce (sur), para votar y a las 10.30 de la mañana y aún las papeletas no habían llegado.

Ante ello, se retiraron del colegio y un funcionario les indicó que los iban a llamar para que regresaran a votar.

"¿Como esperan que el pueblo los respete y crea que quieren lo mejor para nosotros? #PAPELÓN", cuestionó.

El artista reflexionó además que ante toda la situación, el domingo fue uno "de esos días que tienes que cerrar twitter porque todo lo que lees te encabrona más".

"Que circo y que triste todo lo que pasó hoy. Llegan los turistas pero no llegan las papeletas", enfatizó el artista en referencia a que a la isla siguen llegando visitantes mientras los casos de COVID-19 continúan sumándose.

Finalmente, Residente especificó que el caos ocurrido ayer, fue un "papelón de gobierno".

"Hoy hay elecciones en Puerto Rico y no se puede votar porque no hay paleletas ??????? Nada que envidiarle a las republicas que critican. Lo peor de todo es que se creen que son primer mundo por que tiene un WALMART en cada esquina.. ahora sí (sic)", expresó Residente en su cuenta de Twitter.