Suspenden primarias en Puerto Rico tras falta de papeletas en algunos centros

Candidato a alcalde Miguel Romero pide se certifiquen los resultados que haya

San Juan, 9 ago (EFE News).- El candidato a alcalde y senador, Miguel Romero, solicitó este domingo a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que aquellos resultados en precintos y municipios "donde los procesos se completaron se certifiquen y se informen".

No hay razón alguna para crear incertidumbre en aquellos eventos locales que no requieren más extensión del periodo de votación, que el resultado es final y que este no variará", dijo en un comunicado.

La certificación de información de resultados es parte integral de la democracia, subrayó.

"En nuestro caso, ni los resultados de la alcaldía de San Juan, ni los del distrito representativo número 2, existe razón alguna para no certificarlos como finales para efectos del día del evento. En San Juan, ya no tenemos que volver a votar ya que los procesos se llevaron a cabo en orden y todo se completó de manera satisfactoria", concluyó