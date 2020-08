Milwaukee destituye a jefe de policía latino cuestionado por activistas

Chicago (IL), 7 ago (EFE News).- El jefe de policía de Milwaukee (Wisconsin), Alfonso Morales, quien había sido cuestionado por ordenar el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta contra manifestantes que protestaban por la muerte de George Floyd, fue degradado y destituido del cargo que ejercía desde 2018, una medida que grupos proinmigrantes consideraron este viernes como ¨un paso positivo” de la Alcaldía.

La decisión de la comisión municipal que supervisa las actividades de los Bomberos y la Policía fue adoptada por unanimidad en la noche del jueves. La comisión también cuestionó la mala relación de Morales con las comunidades afroamericana e hispana de la ciudad.

“Su conducta era impropia, llena de violaciones éticas y decisiones equivocadas, inconsistente con alguien que tiene el privilegio de liderar el Departamento de Policía de Milwaukee”, declaró a medios locales el comisionado Raymond Robakowski.

Morales fue degradado a capitán y destituido, y en su lugar asumió interinamente el subjefe de policía Michael J. Brunson Sr.

En una carta divulgada hoy, Voces de la Frontera y otros grupos reconocieron que con su decisión las autoridades municipales intentarían escuchar a la comunidad, que estuvo enfrentada a Morales, y proveer “cierto tipo” de rendición de cuentas.

Estos grupos habían pedido en julio la destitución de Morales por su “resistencia a involucrarse con la comunidad” hispana. También le reprochaban por haber ordenado la represión de las protestas contra los abusos policiales desatadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis, Minnesota, en mayo pasado.

Por su condición de latino, los activistas pensaron que el jefe usaría su liderazgo para abordar importantes problemas de derechos civiles que impactan a los latinos, inmigrantes y refugiados, “pero eso no ocurrió”, dijeron entonces en un comunicado. Morales “simplemente no hacía su trabajo y no protegía a las comunidades de color de Milwaukee”, sostuvieron.

“Un jefe de policía debe involucrarse con la comunidad, promover los derechos civiles y humanos, y ser transparente y honesto con el público. El jefe Morales no hizo nada de esto”, afirmaron en julio.

En la carta de hoy, las organizaciones señalan que la destitución de Morales no “es suficiente” para solucionar los “profundos problemas estructurales” de la Policía de Milwaukee.

“Es por eso que demandamos al alcalde, al Concejo Municipal y a la Comisión Supervisora de los Bomberos y Policías que fortalezcan la supervisión de la comunidad sobre el Departamento de Policía”, expresan.