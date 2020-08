Justin Thomas desbanca a Jon Rahm como número uno del ranking de la PGA

Memphis (EE.UU.), 2 ago (EFE).- El estadounidense Justin Thomas se adjudicó este domino el torneo FedEx St. Jude Invitational del PGA Tour, el tercer éxito en esta temporada, y desalojó del primer lugar de la clasificación mundial al español Jon Rahm.

Thomas entregó hoy una tarjeta de 65 golpes (-5) en la cuarta y última ronda y sumó 267 (-13), tres de ventaja sobre cuatro rivales que acabaron con 270 (-10).

Se trata del decimotercer triunfo en la carrera de Thomas.

Thomas se llevó un premio de 1.820.000 dólares y 550 puntos para la FedEx Cup, que ahora también encabeza.

Además, recibió otros 76 para la clasificación mundial que sumados a los 362,05 que tenía lo dejan con 438,05.

Rahm, el segundo español que alcanzó el primer puesto del mundo tras Severiano Ballesteros, apenas pudo conservarlo durante dos semanas y hoy acabó 52 en Memphis (281, +1).

Thomas, de 27 años, es el tercer jugador más joven en los últimos 60 en alcanzar 13 victorias en el Tour, solo por detrás de Tiger Woods y Jack Nicklaus.

El nativo de Goshen (Kentucky), que ya había ganado el torneo St.Jude Invitational en 2018, y fue número uno del mundo el 13 de mayo d 2018, es el vigésimo primer estadounidense que lo logra desde que se estableció la competición mundial en 1986.

Thomas acumuló cuatro 'birdies' hasta que llegó al duodécimo hoyo (par 4) y cometió 'bogey', pero se recuperó con dos 'birdies' consecutivos en el 16 y 17 que le aseguraron la victoria.

"Ha sido un gran fin de semana, he tenido confianza y especialmente este domingo cuando supe hacer los golpes decisivos en el green que fueron los que me dieron la diferencia", declaró Thomas tras completar el recorrido.

Thomas se declaró satisfecho por su vuelta a la cima en plena crisis derivada por al pandemia del nuevo coronavirus.

El estadounidense es el quinto más joven que vuelve a recuperar el liderato del ránking junto a Woods, Jack Nicklaus, Mickelson y el norirlandés Rory McIlroy.

"Significa mucho, especialmente con la forma en que me sentí al lograrlo. En el pasado, he luchado por venir desde atrás. Aprendí de eso en el torneo Colonial. Siento que realmente me reencontré con mi mejor juego desde entonces", destacó.

El ganador del torneo del año pasado, el estadounidense Brooks Koepa, que hasta los dos últimos hoyos estuvo al frente de la clasificación, perdió sus posibilidades de repetir al cometer un 'bogey' en el hoyo 16 y un doble 'bogey' en el 18.

Terminó con una tarjeta de 69 golpes (-1) y compartió el segundo lugar con sus compatriotas Mickelson y Daniel Berger, así como el inglés Tom Lewis.

Los cuatro se llevaron un premio de 695.000 dólares y 193 puntos para la clasificación de la FedEc Cup.

El estadounidense Xander Schauffle lideró el sexto puesto.s.

El mexicano Abraham Ancer con tarjeta de 66 golpes (-4) sumó 273 (-7) que lo dejaron en el decimoquinto puesto. Se embolsó 131.400 dólares y 55 puntos de la FedEx Cup.

Ancer fue el mejor iberoamericano de los cinco que participaron en el torneo previo al PGA Championship.

El español Sergio García acabó en el puesto 35 (277, -3), el chileno Joaquín Niemann, de 21 años, compartió con Rahm el puesto número 52 (281, +1), mientras que otro español Rafael Cabrera acabó en el ultimo puesto (78) con 295 golpes (+15).