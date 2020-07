Tito "El Bambino" lanza "Sexy Sensual", tema para rutinas de bailes de zumba

\Se corrige sensual por sencillo en el titular y el apellido de Fines por Nives en el tercer párrafo San Juan, 31 jul (EFE News).- El veterano reguetonero puertorriqueño Tito "El Bambino" ha lanzado este viernes, junto a Wisin, Cosculluela y el dúo de Zion & Lennox su nuevo sencillo, "Sexy Sensual", que será incluido en el volumen 88 de las rutinas de baile de zumba exclusivos para los miembros instructores de Zin.

Según explicó a Efe "El Patrón", como también se hace llamar Tito "El Bambino", su alianza con zumba arrancó después de lanzar su sencillo, "Pega pega", el cual los maestros del programa de ejercicios utilizan en sus rutinas de baile.

"Ellos me dieron la oportunidad y acogieron mi tema creando unas rutinas espectaculares y se volvió instantáneamente viral mundialmente", resaltó Efraín Fines, nombre verdadero del artista urbano.

Por ello, zumba decidió incluir "Sexy Sensual" en su programación.

¿QUÉ SIGNIFICA ZIN?

Zin certifica a instructores de zumba, que tras completar ciertos requisitos y programaciones de ejercicios, pertenecen a un exclusivo grupo de maestros de baile y cuentan con acceso a las diferentes rutinas de ejercicios.

Estos instructores pagan una cuota mensual y al estos convertirse en miembros de Zin, reciben y pueden utilizar música de zumba en sus rutinas de ejercicios e incluir el logotipo de zumba en sus vídeos de entrenamiento.

El tema, compuesto por Tito "El Bambino", se enmarca en un divertido vídeo dirigido y animado por Renzo Novell, en el que se presentan figuras animadas de cada uno de los artistas desplazándose por el vídeo.

"No podíamos dejar que las circunstancias actuales nos frustraran hacer música juntos, una vez tuvimos el tema tenía que ponerle imágenes y lo hicimos con figuras animadas", indicó el artista boricua referente al quinto sencillo que lanza este año.

"Somos cinco artistas en un mismo tema, así que nos pusimos creativos, y estoy bien contento con el resultado. Además, profundamente agradecido con Zion, Lennox, Wisin y Cosculluela por poner su talento en esta canción", agregó.

"SEXY SENSUAL" SERÁ UN RETO MUNDIAL

La nueva coreografía se activará en clases de zumba en vivo, al aire libre y virtuales alrededor del mundo, iniciando junto al icónico programa de cardio y baile al nuevo reto etiquetado #ZumbaSexySensual en 186 países.

"En esta canción, como en otras de mis canciones, vuelvo a referirme a la sensualidad femenina, a esa esencia que tiene la mujer que la hace sensual y sexy. Así lo plasmamos en este vídeo bien colorido y alegre, con mucho ritmo y mucho cariño", añadió el artista.

Y ante la oportunidad de que "Sexy Sensual" se haya incluido en una rutina de ejercicios que impacte a tantos países en un ritmo que nació en las calles de Puerto Rico y los jóvenes lo bailaban en las marquesinas de las casas a impactar el mundo entero.

"Honrado de ser parte de este género y haber salido de marquesinas con públicos pequeños para alcanzar audiencias de millones de fans a nivel del mundo", destacó.

TITO "EL BAMBINO" ADMITE HACER RUTINAS DE ZUMBA

"El Bambino", a su vez, admitió que ha hecho ejercicios de zumba para mantenerse físicamente saludable.

"Al menos no soy bailarín, pero zumba me permite lograr con sabor y rítmicamente un buen ejercicio para mantenerme saludable, y en forma. Y lo mejor de zumba es que no se limita en las edades que es un ejercicio que todos a cualquier edad lo podemos hacer", sostuvo el artista de 38 años.

Y sobre el junte de Wisin, Cosculluela y el dúo de Zion & Lennox, "El Bambino" resaltó que "un junte con ellos sería espectacular para nuestros fans, ya que cada uno aportan al tema en su propio y único estilo, haciendo el tema grande y un éxito asegurado con el favor del publico".

Los temas "Sexy Sensual" y "Pega pega" también se incluirán en el próximo disco del veterano artista urbano, el cual adelantó que estará "lleno de energía y de buena música, para bailar y mover el esqueleto, pero también de música para enamorar", así como "para conquistar y que te llegue a tu alma. ¡Música de la buena!".