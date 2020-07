Los Ángeles estudia imponer multas por no usar mascarillas en público

Los Ángeles, 30 jul (EFE News).- El Concejo de Los Ángeles estudia este jueves una moción que autorizaría a la ciudad a emitir multas a las personas que no cumplan con la orden del alcalde Eric Garcetti de usar máscaras en público en medio de la pandemia de coronavirus, que sigue azotando a la ciudad.

A man wears a face mask while walking in a street in Los Angeles, USA. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/File