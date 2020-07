Kyrie Irving dona 1,5 millón de dólares a jugadoras que no comenzaron la liga

Nueva York, 27 jul (EFE).- El base Kyrie Irving, de los Nets de Brooklyn, confirmó este lunes que ha donado 1,5 millones de dólares a las jugadoras de la WNBA, que decidieron no competir y ayudarlas a que no tengan problemas económicos al no recibir salarios.