Muere a Olivia de Havilland, leyenda de Hollywood, a los 104 años

Los Ángeles, 26 jul (EFE News).- La actriz Olivia de Havilland, coprotagonista de la legendaria "Gone With de Wind" (1939), falleció hoy a los 104 años, informaron este domingo medios locales que citan a su publicista Lisa Goldberg.

A file picture dated 25 February 2011 shows British-US actress Olivia de Havilland arriving for the 36th Cesar awards ceremony at the Chatelet Theatre in Paris, France (reissued 26 July 2020). EFE/EPA/IAN LANGSDON