Demanda asegura policía de Boston compartió datos de estudiantes con el ICE

Nueva York, 24 jul (EFE News).- Grupos de derechos civiles y activistas presentaron una demanda contra la policía de Boston que busca conocer cuánta información de estudiantes de escuelas públicas de esa ciudad la corporación ha compartido con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con la demanda, presentada el jueves en la Corte Superior de Suffolk, los grupos buscan tener acceso a documentos que brinden más detalles de cómo las escuelas y la policía compartieron los datos a través del Centro de Inteligencia Regional de Boston (BRIC) del Departamento de Policía de esa ciudad.

La demanda, de Lawyers for Civil Rights, Center for Law and Education y Multicultural Education, Training, and Advocacy, fue presentada luego de que el pasado enero surgiera, de otra demanda, información de que el distrito escolar había archivado al menos 135 reportes de incidentes con estudiantes ocurridos desde 2014, que puso a disposición de los agentes de inmigración, según indica este viernes el diario Boston Herald.

Los incidentes con estudiantes compartidos con el ICE a través del BRIC incluyen peleas, disturbios o actos de vandalismo. De acuerdo con el grupo Lawyers for Civil Rights, en 2017 un estudiante de una escuela superior fue deportado con base en la información obtenida de esos reportes de disciplina.n

El distrito escolar insiste en que no ha vuelto a compartir dicha información.

Janelle Dempsey, del grupo de abogados de derechos civiles, ha indicado que con la demanda han requerido tener acceso a más documentos para verificar si la práctica de compartir la información ha terminado y cuándo dejaron de hacerlo.

"El público tiene derecho a saber cuánto tiempo la escuela compartió esa información a través del BRIC, particularmente en esta nueva era en que ha crecido el escrutinio público a la policía y con un urgente llamado a responder al público al que sirven", dijo por su parte al diario Kathleen Boundy, del Center for Law and Education.

Sin embargo, David Carabin, ayudante del director de BRIC, ha asegurado que no cooperan con agentes federales en materia de inmigración y que éstos no tienen acceso a los datos del Departamento de Policía de Boston.

Aseguró que siguen la política de la ley que convirtió a Boston en una ciudad santuario, que prohíbe a la policía de la ciudad compartir información en casos de deportación.

Carabin aseguró además que el Centro de Inteligencia sólo coopera con la división del ICE que se centra en inmigrantes con expediente criminal, no en la que trabaja con las deportaciones, señala además en Boston Herald.