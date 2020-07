La joven promesa Mariah demuestra su originalidad en su nuevo EP "Normal"

México, 23 jul (EFE News).- La cantante y compositora estadounidense Mariah Angeliq, quien se ganó un lugar en la música urbana con "Pereito" y se está consolidado con temas como "Bandido" junto a Anuel AA, busca demostrar su originalidad en su próximo EP "Normal", según dijo en una entrevista con Efe.

"Yo quiero que me vean como versátil, como una artista diferente, con un flow diferente que puede hacer muchas cosas. No quiero que me pongan en una categoría o me limiten, yo puedo hacer muchas cosas y tener un carácter nuevo cada día. Creo que las personas somos algo infinito, no podemos limitarnos", aseguró.

La conocida como "La princesa de Miami" publicará este EP el próximo 31 de julio, su primer trabajo profesional que contiene 7 canciones, algunas de ellas colaboraciones con artistas de la talla de Guaynaa o Ñengo Flow.

Y es que Mariah consideró que la posibilidad de hacer colaboraciones entre artistas urbanos es uno de los elementos positivos de la industria musical actual, por lo que siempre está dispuesta a hacer temas con otros músicos siempre y cuando haya conexión y le atraiga la canción.

"Yo creo que hay muchas mas oportunidades para la gente joven y más cuando se unen. Cuando ayudas a otra persona eso también te ayuda a ti, si no sabes hacer eso no llegarás tan lejos. Yo siempre estoy dispuesta para colaborar pero tiene que ser una colaboración que tenga sentido no porque quieras muchos 'views'", explicó.

La joven artista de raíces latinas, que está nominada en los Premios Juventud en la categoría femenina nueva generación, sueña a lo grande y, por sus influencias, le gustaría hacer un "featuring" con artistas como Justin Bieber, Travis Scott o Selena Gómez.

UNA NUEVA FACETA

Por el momento, de su EP por el que está muy ilusionada ha visto la luz el tema "Gracias", que ya supera el 1,6 millones de visualizaciones en Youtube, un tema mucho más acústico y tranquilo y que muestra una nueva cara de la joven cantante.

"Veo que a la gente le gusta este lado de mí, más relajado, melódico y más cantado. Creo que a veces eso hace falta, tenemos mucho perreo y mucho club y canciones de discoteca pero a veces hace falta una canción que la gente pueda sentir de verdad", dijo Mariah, quien opinó que además en la cuarentena por la COVID-19 la gente está reclamando muchas más canciones de amor.

"Gracias" está dedicada a todos los "ex" como demostración de que la vida sigue y que se puede superar una relación con alguien tóxico.

Ante el estreno de su nuevo disco, Mariah recapituló y dijo que en este momento de su vida se siente con más experiencia y más valiente ante la vida.

"Han cambiado muchas cosas, han pasado muchas cosas, pero ahora yo estoy más 'experienced'. Ahora sé cómo manejarme mejor, cómo hablarle a la gente, qué decir qué no decir, con quién andar... esto es normal ahora, no tengo miedo, antes no estaba segura de qué quería hacer pero uno va creciendo", detalló.

Y la estadounidense está segura de que su carrera irá en ascenso y será larga, pues seguirá haciendo música diferente con el toque de su "flow" personal. Además de música en español hará música en inglés, algo que considera que le abrirá muchas puertas.

"Voy a ver, voy a seguir haciendo música diferente. Nunca me gusta quedarme en un estilo o en un tipo de música, siempre estoy dispuesta a hacer algo nuevo. Mi flow siempre esta cambiando y evolucionando y quién sabe dónde voy a terminar", terminó Mariah.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento