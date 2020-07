Justin Thomas es el nuevo líder, con dos golpes de ventaja sobre Viktor Hovland

Dublin (Ohio, EE.UU.), 11 jul (EFE).- El golfista estadounidense Justin Thomas se convirtió eeste sábado en el nuevo líder del torneo Workday Charity Open, del PGA Tour, al concluir la tercera ronda con tarjeta de 66 golpes (-6) y sumar un total de 200 (-16).

Thomas, líder en la clasificación de la PGA Tour, repitió el mismo registro de la segunda ronda y eso le permitió ponerse con 2 golpes de ventaja sobre el joven noruego Viktor Hovland, de 22 años, que también acabó el recorrido con 66 impactos (-6) y sumó 202 (-14).

El tercer puesto lo ocupa el otro joven, el estadounidense Colin Morikawa, líder en las dos primeras rondas, que esta vez no tuvo su mejor desempeño al firmar una tarjeta de 72 golpes (par) y llegar a los 203 (-13).

Sus compatriotas Sam Burns y Kevin Streelman entregaron cartulinas de 70 (-2) y 71 (-1), respectivamente, para llegar a los 205 impactos (-11) y compartir el cuarto lugar.

Thomas, de 27 años, confirmó su gran momento de forma y lo hizo al acabar limpio el recorrido en el Muirfield Village Golf Club con seis birdies, sin hacer ningún bogey, tras acertar siempre con los golpes decisivos dentro del green.

La seguridad en los golpes de Thomas fue la clave que le hizo superar la desventaja de -3 con la que llegó a la tercera ronda frente a Morikawa, quien comenzó el recorrido con tres bogeys en los cuatro hoyos iniciales, que lo dejaron sin opción de mantener el liderato.

Thomas es la estrella consolidada, ya es un gran campeón y exnúmero uno del mundo luego de haber logrado ya 3 victorias este año y 13 como profesional.

Hovland, que se formó en la Universidad de Oklahoma State, y Morikawa, en la de California, apenas el año pasado por estas fechas acabaron los estudios.

"Será divertido pasar el rato con esos muchachos mañana, pero al final del día estoy preocupado por mí mismo y tratando de ganar un torneo de golf y tener una buena ronda", declaró Thomas.

"Espero mantener al máximo mi concentración y mis mejores sensaciones", agregó.

Por su parte, Morikawa admitió que él mismo fue su peor enemigo desde el inico del recorrido al cometer errores que le costaron remontar.

"Me puse en lugares en los que no podrías ponerte", comentó Morikawa. "Realmente no pude averiguar las direcciones del viento, cuánto ajustar en los golpes. Pero mañana será un día completamente nuevo, estoy algo contento de haber luchado incluso por par, recuperé tres. Así que eso puede cambiar muy rápido mañana".

El cuanto a los golfistas latinos, el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz, junto con el español Jon Rahm, segundo en la clasificación mundial, no tuvieron su mejor desempeño en la jornada y se alejaron de la lucha por el título.

Niemann, en su peor versión desde que comenzó el torneo, en el que ha ido de más a menos, entregó tarjeta de 73 golpes (+1), que lo dejó con 214 (-2) y en el puesto 48 de la clasificación con otros 4 jugadores.

Ortiz tampoco tuvo la inspiración de la segunda ronda y acabó el recorrido con tarjeta firmada de 74 (+2) y 216 golpes (par) en lo que va del torneo, que lo dejó en el puesto 59, compartido con otros 2 golfistas.

Rahm, que en la segunda ronda había mostrado algo de mejoría en su juego, lo que le permitió hacer el corte (-2), volvió a la inconsistencia de sus golpes, especialmente cuando la bola estaba en el green.

Eso le costó al español, segundo en la clasificación mundial, acabar el recorrido con un registro de 75 (+3) y sumar 217 (+1), para compartir el puesto 62 con otros 3 jugadores, tras bajar 17 lugares en la clasificación.