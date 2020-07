Los Mets y los Yanquis se enfrentarán el 11 de septiembre de 2021

Nueva York (EE.UU.), 7 jul (EFE).- Los Mets de Nueva York recibirán a los Yanquis el 11 de septiembre del 2021, cuando se cumpla el 20 aniversario de los ataques a las Torres Gemelas, anunció una fuente cercana a las Grandes Ligas.

Indicó que los clubes jugarán en el "Citi Field", campo de los Mets, en un juego que tendrá una serie de emociones.

Aunque las Grandes Ligas no han dado a conocer el calendario de la próxima temporada y no se han manifestado al respecto, el piloto de los Yanquis, Aaron Boone, dijo que "no puedo imaginar cuán poderoso y emocional puede ser un evento".

El juego del vigésimo aniversario se jugará cerca de donde estaba el Shea Stadium, donde el miembro del Salón de la Fama Mike Piazza bateó un jonrón memorable para los Mets contra los Bravos el 21 de septiembre de 2001, en el primer evento deportivo importante que acogió la ciudad tras sufrir los ataques terroristas.

El toletero de los Mets, Pete Alonso, podría estar en la planificación del evento, luego de que el novato del año reinante de la Liga Nacional eludiese las reglas de las mayores y creara zapatos personalizados para todos sus compañeros de equipo que honran a las víctimas del 11 de septiembre y los primeros en responder para el juego en casa de Nueva York el día del aniversario.

Alonso más tarde donó sus zapatos al Museo Nacional del 11 de Septiembre.