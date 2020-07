Adelantan la fecha de publicación del polémico libro de la sobrina de Trump

Nueva York, 6 jul (EFE News).- La editorial Simon & Schuster decidió adelantar la fecha de publicación del polémico libro escrito por la sobrina del presidente, Mary Trump, y que un juez bloqueó temporalmente a finales de junio, que ahora podrá adquirirse desde el próximo 14 de julio.

La compañía tenía previsto publicar el libro, "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo") el 28 de julio, pero ha decidido hacerlo dos semanas antes dada la "alta demanda y el interés extraordinario" que ha despertado la obra, según un portavoz de Simon & Schuster.

La decisión de la editorial se produce después de que una corte de apelaciones levantara la semana pasada un bloqueo temporal impuesto por un juez del condado de Dutchess, en el estado de Nueva York, tras una denuncia impuesta por el hermano de Donald Trump, Robert Trump.

Robert Trump está solicitando en las cortes un mandato preliminar que impida la publicación del libro, que llevará a que se celebre una vista el próximo 10 de julio con la presencia de Mary Trump y de representantes de la editorial.

Según las alegaciones de la familia Trump, el libro viola un acuerdo de confidencialidad relacionado con la herencia de Fred Trump, padre del presidente y abuelo de Mary Trump, que falleció en 1999.

Sin embargo, Simon & Schuster afirma que las copias ya se han imprimido y se han distribuido a los vendedores, mientras que el adelanto de fecha rebaja la posibilidad de que se vuelva a bloquear la publicación del libro.

Según la publicidad de Simon & Schuster, la obra revelará "cómo Donald adquirió comportamientos retorcidos y valores como estos: el valor financiero es equivalente a la autoestima, los humanos sólo son valorados en términos económicos".

"No se alienta el responsabilizarse de sus propios fallos. Engañar es una forma de vida", agrega la publicidad, en la que también se ha revelado la solapa posterior del libro, en la que se describe cómo el presidente de EE.UU. creció sin el cuidado ni el cariño de su padre, Fred.

Simon & Schuster también ha descrito el libro de Mary Trump como un retrato "revelador y acreditado de Donald Trump y la familia tóxica que lo creó".

Mary Trump es hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente, fallecido en 1981.