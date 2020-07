Arte con mensaje en los cielos de EEUU para denunciar el drama migratorio

Fotografía cedida por la agencia The Number 29 donde aparece una escritura en el cielo que forma parte del proyecto "In Plain Sight" (A la vista) que dice "La lucha Lives" el miércoles 1 de julio en el cielo de San Antonio, Texas. EFE/Cruz Ortiz/The Number 29 /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida por la agencia The Number 29 donde aparece una escritura en el cielo que forma parte del proyecto "In Plain Sight" (A la vista) que dice "Free Them All" (Libéralos a todos) este jueves en el cielo de Los Ángeles, California. EFE/Salvador Lara/The Number 29 /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS