Anthony Davis considera que el descanso hace a los Lakers más favorito al título

Los Angeles (EE.UU.), 2 jul (EFE).- El pívot estelar de Los Angeles Lakers, Anthony Davis, declaró este jueves que el descanso motivado por la pandemia del coronavirus ha permitido a su equipo sentirse más unido y con mayores opciones de luchar por el título de liga cuando se reanude la competición en la "burbuja" de Orlando.

Aunque los Lakers ya eran los grandes favoritos cuando la temporada regular se suspendió, el pasado 11 de marzo, ahora Davis considera que están más preparados mentalmente para llevarse el trofeo Larry O'Brien de campeones de la NBA en su primera temporada con el equipo angelino y junto al alero estrella LeBron James.

Ahora que ha comenzado los entrenamientos, Davis está más convencido que nunca del éxito que pueden lograr en Orlando.

"En realidad, creo que nuestras posibilidades son más altas solo porque todos descansamos y estamos listos para partir", declaró Davis en una videoconferencia con periodistas. "En todo caso, nuestras posibilidades aumentaron y será sobre quién lo quiere más".

El tiempo libre ha beneficiado a Davis, admitió. Después de perderse ocho partidos en la temporada regular debido a lesiones en el hombro, el codo y el coxis, su cuerpo ha tenido tiempo suficiente para sanar.

"Ha sido bueno para mí dejar las lesiones persistentes que tenía cuando la NBA se detuvo para recuperarme y sanar y volver a la mejor versión de mí mismo", subrayó. "Me siento 100 % saludable. Bueno, no me siento, estoy (100 % saludable). Siento que estoy listo. Listo para viajar y competir".

Aunque antes del descanso forzado por el coronavirus ningún desgaste pareciera haber afectado a los resultados deportivos de Davis.

Estaba promediando 26,7 puntos con 51,1 % de tiros, 9,4 rebotes, 3,1 asistencias, 2,4 bloqueos y 1,5 robos mientras disparaba el mejor 84,5 % de su carrera desde la línea de personal.

Davis mejoró la defensa de los Lakers, que ocupó el tercer lugar en la Liga en términos de eficiencia, permitiendo 105,5 puntos por cada 100 posesiones, y sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico lo promovieron como el principal candidato para el Jugador Defensivo del Año.

El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, destacó que parte del juego de Davis que le impresionó más esta temporada fue su "mentalidad para jugar a través de lesiones leves". Es lógico que si tomas esa misma mentalidad y la aplicas con un cuerpo más saludable su impacto podría ser aún más notable".