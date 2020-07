Gobierno logra que ICE sea una "agencia sensible" y la exime de transparencia

Miami, 2 jul (EFE News).- La Administración del presidente Donald Trump logró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sea catalogada como una agencia "sensible" y por ende no esté obligada a hacer pública información de sus oficiales y empleados, informa este jueves The Nation.