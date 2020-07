Multa de 300 dólares a quién no use mascarilla en público en West Hollywood

Los Ángeles, 2 jul (EFE News).- Cualquier persona que no use un cubrimiento facial en público en la ciudad de West Hollywood estará sujeta a una multa de 300 dólares, anunció el Departamento del Alguacil de Los Ángeles el miércoles por la noche.

Protesters walk on Sunset Boulevard during a protest following the death of George Floyd, in Hollywood, California, USA, 01 June 2020. AEFE/EPA/ETIENNE LAURENT/File