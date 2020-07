George López: "Los problemas de los afroamericanos son los de los latinos"

Los Ángeles, 1 jul (EFE News).- El humorista George López, firme defensor de los inmigrantes y de la comunidad latina, estrena en Netflix "We’ll Do It For Half" (Lo haremos por la mitad), un especial de "stand-up" en el que refleja varios de los problemas que vive EE.UU. como la inmigración, el racismo o la brutalidad policial.

"Llevo ya muchos años de comediante y siempre he visto que los problemas de la comunidad afroamericana son los problemas de los latinos", respondió López en una videollamada con Efe.

En su nuevo espectáculo televisivo, el primero que protagoniza desde 2017, López bromea y denuncia al mismo tiempo varios de los prejuicios que se asocian a la inmigración, a las clases trabajadoras y a las diferencias sociales de Estados Unidos.

El título "We'll Do It For Half" referencia, además, una polémica por un chiste sobre Donald Trump que le llevó a ser investigado por el Servicio Secreto a principios de este año.

Con ese mensaje -lo haremos por la mitad- el humorista respondió a una orden de captura y amenaza mortal contra el presidente estadounidense que un legislador iraní publicó en internet por 3 millones de dólares.

Una palabras que, asegura, fueron irónicas, y recordaba que muchos latinos trabajan, precisamente, por la mitad de dinero.

"LO HAREMOS POR LA MITAD", EL TRABAJO DE MUCHOS LATINOS

"Hay muchos inmigrantes que trabajan duro y el año pasado querían echarlos, ahora que pasó esto de la pandemia, se hace magia y de repente son trabajadores esenciales -señaló- Son las mismas personas".

El comediante dio un nuevo significado a esa expresión, que ha convertido en lema y denuncia.

"Muchos latinos son esas personas que se levantan temprano y trabajan duro por poco dinero", aseguró.

"Los que están ahorita limpiando hospitales, recogiendo comida... son los más importantes. Sin ellos no come nadie, tenemos que tener más respeto por la gente", pidió.

HACER HUMOR EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES

Nacido en Los Ángeles, de una familia de inmigrantes mexicanos, López lleva décadas como uno de los humoristas más celebrados de la comunidad latina en Estados Unidos; fue nombrado uno de los "25 hispanos más influyentes" del país por la revista Time en 2005.

Pero en los últimos años, su humor, a veces polémico y ácido, le ha llevado a protagonizar sonadas polémicas y desencuentros en internet.

"En estos años de redes sociales siempre se van a enojar unas personas", confirmó.

"Te salen mensajes en Instagram, por ejemplo, que son horribles. Pero de usuarios sin nombre, es anónimo, si tuvieran que poner nombre, dirección o teléfono aquellos que me dicen 'vuélvete a México' seguro que pararían", analizó.

Entre otras anécdotas, López recordó las amenazas que recibió por un chiste que ahora suena más actual que nunca.

"Una vez estaba hablando del peligro de las calles -relató- y yo dije que si quieren cuidarlas por qué no se llevaban a los policías y muchos se enojaron, como Fox News, que te convierten en centro de sus ataques".

Ahora, esos comentarios y muchos de las bromas que ocupan su nuevo monólogo de Netflix, grabado en diciembre, ganan de nuevo actualidad al calor de la ola de protestas que recorre EE.UU., la más importante en décadas.

