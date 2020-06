Menos casos nuevos de COVID-19 en Florida, pero en Miami-Dade no hay respiro

Miami, 29 jun (EFE News).- Florida registró 5.266 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, una cifra muy por debajo de las de los tres últimos días, aunque puede deberse a que el domingo se realizaron muchas menos pruebas que sábado, pero en Miami-Dade la pandemia no da respiro y los casos aumentaron en más de 1.500.

Two cyclists ride near a closed beach entrance in South Beach, Florida, USA. EFE/EPA/Cristobal Herrera/File